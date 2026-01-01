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Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой
Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой

Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой

Benro
Артикул: MTG-0630

Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой.

Выходите в прямой эфир, общайтесь, принимайте видеозвонки буквально на ходу.
Снимайте не зависимо от ракурса и не волнуйтесь, что не сможете установить вашу камеру в нужном месте. Надежная фиксация практически везде - на ветке дерева, перилах, тонких трубах и других недоступных для обычного штатива конструкциях.
Выдерживает нагрузку до 1,5 кг. Подходит для небольших фотокамер, экшн-камер (держатель приобретается дополнительно), смартфонов (держатель приобретается дополнительно).
Несъемная шаровая голова с резьбой ¼ дюйма. Фиксация выбранного положения головы с помощью эргономичного кольца, расположенного по окружности. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение для съемки в портретной ориентации.
Штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.


Описание

На штативе предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительных аксессуаров, которые значительно улучшат качество съемки (свет, микрофон и т.п.).
Установить эти аксессуары вы можете с помощью гибких ножек Benro KP1LEG2 (приобретаются дополнительно).
Установить смартфон вы можете с помощью держателя Benro MH2N (приобретается дополнительно).
На ножках имеются резиновые опоры, которые предотвращают скольжение штатива на гладких поверхностях.
Под опорами распложена резьба ¼ дюйма. Для установки штатива на более крупные предметы вы можете увеличить его длину с помощью дополнительных ножек Benro KP1LEG1 (приобретаются дополнительно).
Комплектуется стопорным металлическим кольцом, которое снимает нагрузку с ножек и увеличивает срок их службы. Обеспечивает дополнительную фиксацию штатива в самом экстремальном положении.
Для соединения ножек предусмотрен пластиковый зажим.
Ножки у штатива съемные. При необходимости их можно открутить. Например, соединить ножки в одну и использовать штатив как селфи-монопод.
Штатив изготовлен из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.
Небольшой собственный вес штатива, делает его очень удобным и легким при транспортировке.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • Максимальная высота, см – 21
  • В сложенном виде, см – 26,5
  • Нагрузка, кг – 1,5
  • Длина ножки, см – 16,8
  • Диаметр ножки, см – 1,6
  • Вес, гр - 220
  • Материал – алюминиевый сплав

Комплектация

  • Штатив – 1 шт.
  • Металлический стопор – 1 шт.
  • Пластиковый фиксатор – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

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