Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой.

На штативе предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительных аксессуаров, которые значительно улучшат качество съемки (свет, микрофон и т.п.).
Установить эти аксессуары вы можете с помощью гибких ножек Benro KP1LEG2 (приобретаются дополнительно).
Установить смартфон вы можете с помощью держателя Benro MH2N (приобретается дополнительно).
На ножках имеются резиновые опоры, которые предотвращают скольжение штатива на гладких поверхностях.
Под опорами распложена резьба ¼ дюйма. Для установки штатива на более крупные предметы вы можете увеличить его длину с помощью дополнительных ножек Benro KP1LEG1 (приобретаются дополнительно).
Комплектуется стопорным металлическим кольцом, которое снимает нагрузку с ножек и увеличивает срок их службы. Обеспечивает дополнительную фиксацию штатива в самом экстремальном положении.
Для соединения ножек предусмотрен пластиковый зажим.
Ножки у штатива съемные. При необходимости их можно открутить. Например, соединить ножки в одну и использовать штатив как селфи-монопод.
Штатив изготовлен из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.
Небольшой собственный вес штатива, делает его очень удобным и легким при транспортировке.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.
Характеристики:
- Максимальная высота, см – 21
- В сложенном виде, см – 26,5
- Нагрузка, кг – 1,5
- Длина ножки, см – 16,8
- Диаметр ножки, см – 1,6
- Вес, гр - 220
- Материал – алюминиевый сплав