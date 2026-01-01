Benro KP1 KoalaPod штатив с гибкими ножками и шаровой головой.

Описание

На штативе предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительных аксессуаров, которые значительно улучшат качество съемки (свет, микрофон и т.п.).

Установить эти аксессуары вы можете с помощью гибких ножек Benro KP1LEG2 (приобретаются дополнительно).

Установить смартфон вы можете с помощью держателя Benro MH2N (приобретается дополнительно).

На ножках имеются резиновые опоры, которые предотвращают скольжение штатива на гладких поверхностях.

Под опорами распложена резьба ¼ дюйма. Для установки штатива на более крупные предметы вы можете увеличить его длину с помощью дополнительных ножек Benro KP1LEG1 (приобретаются дополнительно).

Комплектуется стопорным металлическим кольцом, которое снимает нагрузку с ножек и увеличивает срок их службы. Обеспечивает дополнительную фиксацию штатива в самом экстремальном положении.

Для соединения ножек предусмотрен пластиковый зажим.

Ножки у штатива съемные. При необходимости их можно открутить. Например, соединить ножки в одну и использовать штатив как селфи-монопод.

Штатив изготовлен из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.

Небольшой собственный вес штатива, делает его очень удобным и легким при транспортировке.

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Характеристики: