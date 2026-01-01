Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп

Описание

Телескоп дает яркое, четкое и контрастное изображение, свободное практически от всех видов аберраций. Эта модель комплектуется двумя окулярами. Для поиска и обзорных наблюдений используется окуляр 17 мм, а для детального изучения объектов – 3,6 мм. Экваториальная монтировка EQ1 оснащена механизмами тонких движений по обеим осям. Для максимально плавного и ровного хода оптической трубы на ось прямого восхождения можно установить моторный привод (в комплект не входит). Алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение телескопа. Высота ножек треноги регулируется.

Характеристики: