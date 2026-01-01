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Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп
Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп
Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп
Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп
Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп
Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп
Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп

Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп

Sky-Watcher
Артикул: MTG-2520

Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп. Представляет собой компактный катадиоптрик Максутова-Кассегрена. Диаметр объектива этой модели составляет 80 мм. Этого достаточно для изучения Луны, планет Солнечной системы и ярких объектов дальнего космоса. Экваториальная монтировка позволяет компенсировать суточное вращение небесных тел. Схема Максутова-Кассегрена позволяет добиться высоких оптических характеристик при небольших размерах оптической трубы.

Описание

Телескоп дает яркое, четкое и контрастное изображение, свободное практически от всех видов аберраций. Эта модель комплектуется двумя окулярами. Для поиска и обзорных наблюдений используется окуляр 17 мм, а для детального изучения объектов – 3,6 мм. Экваториальная монтировка EQ1 оснащена механизмами тонких движений по обеим осям. Для максимально плавного и ровного хода оптической трубы на ось прямого восхождения можно установить моторный привод (в комплект не входит). Алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение телескопа. Высота ножек треноги регулируется.

Характеристики:

  • Тип телескопа зеркально-линзовый
  • Оптическая схема Максутов-Кассегрен
  • Покрытие оптики полное многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм 80
  • Фокусное расстояние, мм 1000
  • Максимальное полезное увеличение, крат 160
  • Светосила (относительное отверстие) f/12,5
  • Окуляры в комплекте 17 мм, 3,6 мм
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25
  • Искатель с красной точкой
  • Тренога алюминиевая
  • Лоток для аксессуаров есть
  • Тип управления телескопом ручной
  • Тип монтировки экваториальная, EQ1
  • Механизмы тонких движений по обеим осям
  • Дополнительно есть стандартная Т-резьба (М42) для монтажа зеркальной фотокамеры
  • Уровень пользователя для начинающих
  • Предмет наблюдения планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса

Комплектация

  • Труба телескопа
  • Монтировка экваториальная EQ1
  • Тренога с лотком для аксессуаров
  • Искатель с красной точкой
  • Окуляр Super 3,6 мм, 1,25" , Окуляр Plössl 17 мм, 1,25"Диагональное зеркало 90°
  • Т-адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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