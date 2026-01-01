Sky-Watcher BK MAK80EQ1 телескоп

Телескоп дает яркое, четкое и контрастное изображение, свободное практически от всех видов аберраций. Эта модель комплектуется двумя окулярами. Для поиска и обзорных наблюдений используется окуляр 17 мм, а для детального изучения объектов – 3,6 мм. Экваториальная монтировка EQ1 оснащена механизмами тонких движений по обеим осям. Для максимально плавного и ровного хода оптической трубы на ось прямого восхождения можно установить моторный привод (в комплект не входит). Алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение телескопа. Высота ножек треноги регулируется.
Характеристики:
- Тип телескопа зеркально-линзовый
- Оптическая схема Максутов-Кассегрен
- Покрытие оптики полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм 80
- Фокусное расстояние, мм 1000
- Максимальное полезное увеличение, крат 160
- Светосила (относительное отверстие) f/12,5
- Окуляры в комплекте 17 мм, 3,6 мм
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25
- Искатель с красной точкой
- Тренога алюминиевая
- Лоток для аксессуаров есть
- Тип управления телескопом ручной
- Тип монтировки экваториальная, EQ1
- Механизмы тонких движений по обеим осям
- Дополнительно есть стандартная Т-резьба (М42) для монтажа зеркальной фотокамеры
- Уровень пользователя для начинающих
- Предмет наблюдения планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса