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-10 %
Levenhuk MED 5x/15 D 30 мм окуляр
Levenhuk MED 5x/15 D 30 мм окуляр
Levenhuk MED 5x/15 D 30 мм окуляр

Levenhuk MED 5x/15 D 30 мм окуляр

Levenhuk
Артикул: OLE-3570

Окуляр для микроскопа. Увеличение 5 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение, хорошо читаемое по всему полю зрения. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.

Описание

Характеристики:

  • Материал линз - оптическое стекло
  • Материал корпуса - алюминий
  • Увеличение 5 крат
  • Поле зрения 15 мм
  • Посадочный диаметр 30 мм

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