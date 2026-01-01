Levenhuk MED 5x/15 D 30 мм окуляр

Артикул: OLE-3570

Окуляр для микроскопа. Увеличение 5 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение, хорошо читаемое по всему полю зрения. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.