Levenhuk MED 16x/13 D 30 мм окуляр

Характеристики:
- Материал линз - оптическое стекло
- Материал корпуса - алюминий
- Увеличение 16 крат
- Поле зрения 13 мм
- Посадочный диаметр 30 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Окуляр для микроскопа. Увеличение 16 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение, хорошо читаемое по всему полю зрения. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.
Характеристики:
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