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Levenhuk MED 16x/13 D 30 мм окуляр
Levenhuk MED 16x/13 D 30 мм окуляр
Levenhuk MED 16x/13 D 30 мм окуляр

Levenhuk MED 16x/13 D 30 мм окуляр

Levenhuk
Артикул: OLE-3568

Окуляр для микроскопа. Увеличение 16 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение, хорошо читаемое по всему полю зрения. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.

Описание

Характеристики:

  • Материал линз - оптическое стекло
  • Материал корпуса - алюминий
  • Увеличение 16 крат
  • Поле зрения 13 мм
  • Посадочный диаметр 30 мм

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