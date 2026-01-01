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-10 %
Levenhuk MED 10x/22 D 30 мм окуляр с сеткой
Levenhuk MED 10x/22 D 30 мм окуляр с сеткой
Levenhuk MED 10x/22 D 30 мм окуляр с сеткой

Levenhuk MED 10x/22 D 30 мм окуляр с сеткой

Levenhuk
Артикул: OLE-3571

Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение, в фокальной плоскости находится сетка, которая позволит измерить размеры наблюдаемых объектов. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений. Оснащен резиновым наглазником.

Описание

Характеристики:

  • Материал линз - оптическое стекло
  • Материал корпуса - алюминий
  • Увеличение 10 крат
  • Поле зрения 22 мм
  • Посадочный диаметр 30 мм
  • Цена деления сетки 0,1 мм
  • Фокусное расстояние 25 мм

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