Levenhuk MED 10x/22 D 30 мм окуляр с перекрестьем

Характеристики:
- Материал линз - оптическое стекло
- Материал корпуса - алюминий
- Увеличение 10 крат
- Поле зрения 22 мм
- Посадочный диаметр 30 мм
- Фокусное расстояние 25 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение. Дополнен перекрестьем для наиболее точного расположения образца в центре. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений. Оснащен резиновым наглазником.
Характеристики:
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