Levenhuk MED 10x/22 D 30 мм окуляр со шкалой

Артикул: OLE-3573

Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 30 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение. Дополнен шкалой для определения линейных размеров микропрепаратов. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений. Оснащен резиновым наглазником.