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Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с сеткой
Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с сеткой
Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с сеткой

Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с сеткой

Levenhuk
Артикул: OLE-3574

Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 23.2 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение, в фокальной плоскости находится сетка, которая позволит измерить размеры наблюдаемых объектов. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений. 

Описание

Характеристики:

  • Материал линз - оптическое стекло
  • Материал корпуса - алюминий
  • Увеличение 10 крат
  • Поле зрения 18 мм
  • Посадочный диаметр 23,2 мм
  • Цена деления сетки 0,1 мм
  • Фокусное расстояние 25 мм

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