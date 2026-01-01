Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр со шкалой

Характеристики:
- Материал линз - оптическое стекло
- Материал корпуса - алюминий
- Увеличение 10 крат
- Поле зрения 18 мм
- Посадочный диаметр 23,2 мм
- Цена деления 0,1 мм
- Фокусное расстояние 25 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 23,2 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение. Дополнен шкалой для определения линейных размеров микропрепаратов. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.
Характеристики:
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