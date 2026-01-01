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Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с перекрестьем
Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с перекрестьем
Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с перекрестьем

Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с перекрестьем

Levenhuk
Артикул: OLE-3575

Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 23,2 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение. Дополнен перекрестьем для наиболее точного расположения образца в центре. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.

Описание

Характеристики:

  • Материал линз - оптическое стекло
  • Материал корпуса - алюминий
  • Увеличение 10 крат
  • Поле зрения 18 мм
  • Посадочный диаметр 23,2 мм
  • Фокусное расстояние 25 мм

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