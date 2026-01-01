Levenhuk MED 10x/18 D 23,2 мм окуляр с перекрестьем

Артикул: OLE-3575

Окуляр для микроскопа. Увеличение 10 крат. Посадочный диаметр составляет 23,2 мм. Линзы из оптического стекла передают четкое и ясное изображение. Дополнен перекрестьем для наиболее точного расположения образца в центре. Корпус сделан из металла и надежно защищает оптику от случайных повреждений.