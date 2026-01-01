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Levenhuk MED 100x объектив планахроматический
Levenhuk MED 100x объектив планахроматический
Levenhuk MED 100x объектив планахроматический

Levenhuk MED 100x объектив планахроматический

Levenhuk
Артикул: OLE-3441

Планахроматический объектив, может быть установлен на любой микроскоп. Увеличение 100 крат. Апература 1,25 Позволяет проводить микроисследования как в "сухом", так и в "масляном" методе. Вокруг передней линзы имеется пружинящая оправа, которая защищает объектив от возможных повреждений. Оптика изготовлена из стекла, а корпус - из металла.


Описание

Этот объектив особенно эффективен при исследовании сложных микроструктур. Он выравнивает поле зрения, улучшает цветопередачу, устраняет сферические искажения и в целом улучшает качество изображения.

Характеристики:

  • Материал линз - оптическое стекло
  • Материал корпуса - медь
  • Оптическая конструкция планахромат
  • Увеличение 100 крат
  • Апература 1,25
  • Рабочее расстояние 0,234 мм
  • Парфокальное расстояние 45 мм
  • Толщина совместимого покровного стекла 0,17 мм
  • Длина совместимого тубуса 160 мм
  • Тип резьбы WJ 4/5"*1/36"
  • Пружинящая оправа
  • Масляная иммерсия


Комплектация

  • Объектив
  • Пластиковый футляр

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