Levenhuk MED 100x объектив планахроматический

Артикул: OLE-3441

Планахроматический объектив, может быть установлен на любой микроскоп. Увеличение 100 крат. Апература 1,25 Позволяет проводить микроисследования как в "сухом", так и в "масляном" методе. Вокруг передней линзы имеется пружинящая оправа, которая защищает объектив от возможных повреждений. Оптика изготовлена из стекла, а корпус - из металла.





