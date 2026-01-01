Levenhuk MED 100x объектив планахроматический

Этот объектив особенно эффективен при исследовании сложных микроструктур. Он выравнивает поле зрения, улучшает цветопередачу, устраняет сферические искажения и в целом улучшает качество изображения.
Характеристики:
- Материал линз - оптическое стекло
- Материал корпуса - медь
- Оптическая конструкция планахромат
- Увеличение 100 крат
- Апература 1,25
- Рабочее расстояние 0,234 мм
- Парфокальное расстояние 45 мм
- Толщина совместимого покровного стекла 0,17 мм
- Длина совместимого тубуса 160 мм
- Тип резьбы WJ 4/5"*1/36"
- Пружинящая оправа
- Масляная иммерсия