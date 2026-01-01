Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа

Устанавливается в окулярный тубус микроскопа с помощью оптического адаптера стандарта C-mount.
Характеристики:
- Операционая система Android
- Объем встроенной памяти 2 Гб
- Объем оперативной памяти 8 Гб
- Встроенное ПО для захвата и редактирования S-EYE
- Встроенное ПО для измерений и анализа
- Управление Touch Screen, USB-клавиатура, мышь
- Встроенные Wi-fi, Blouetooths
- Интерфейсы 2 х USB2.0/HDMI-mini/Слот для карты micro-SD/Аудио выход / jack 3.5/Питание 12В
- Технология сенсора CMOS с фильтром Байера
- Разрешение сенсора — 2592х1944 пикс (5 Мпикс)
- Размер пикселя — 2,2×2,2 мкм
- Чувствительность сенсора 3300 мВ/люкс-сек
- Тип развертки - прогрессивная
- Баланс белого Авто/ручной
- Разрешение видео 30к/с 1080p (1920х1080 )
- Установка на микроскоп Резьба C-mount, с адаптером
- Питание 12 В, от сетевого адаптера 100-240В/50Гц/2А
- Совместимость с Windows 7, Windows 10 и выше
- Технология монитора IPS Touch Screen (Retina)
- Диагональ 9,7" (244 мм)
- Разрешение 2048х1536 пикс
- Микрофон, 2 динамика - встроенные
- Поворот монитора - вверх/вниз, 90 град.