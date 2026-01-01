Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа

Артикул: OLE-3371

Планшетный ПК со встроенной цифровой камерой 5Мр для использования с микроскопами. Встроенное ПО S-EYE осуществляет захват, запись и сохранение файлов. Цветной CMOS сенсор AR0521 формата 1/2.5" с размером пикселя 2,2 х 2,2 мкм. Запись видеофайлов с частотой 30 кадр/сек с разрешением Full HD 1920 х1080. Запись фото разрешением 2592 x 1944. Монитор с диагональю 9,7” (244 мм) с разрешением матрицы 2048х1536 точек. Операционная система Android.