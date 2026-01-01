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Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа

Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа

Микромед
Артикул: OLE-3371

Планшетный ПК со встроенной цифровой камерой 5Мр для использования с микроскопами. Встроенное ПО S-EYE осуществляет захват, запись и сохранение файлов. Цветной CMOS сенсор AR0521 формата 1/2.5" с размером пикселя 2,2 х 2,2 мкм. Запись видеофайлов с частотой 30 кадр/сек с разрешением Full HD 1920 х1080. Запись фото разрешением  2592 x 1944. Монитор с диагональю 9,7” (244 мм) с разрешением матрицы 2048х1536 точек. Операционная система Android.

Описание

Устанавливается в окулярный тубус микроскопа с помощью оптического адаптера стандарта C-mount.

Характеристики:

  • Операционая система Android
  • Объем встроенной памяти 2 Гб
  • Объем оперативной памяти 8 Гб
  • Встроенное ПО для захвата и редактирования S-EYE
  • Встроенное ПО для измерений и анализа
  • Управление Touch Screen, USB-клавиатура, мышь
  • Встроенные Wi-fi, Blouetooths
  • Интерфейсы 2 х USB2.0/HDMI-mini/Слот для карты micro-SD/Аудио выход / jack 3.5/Питание 12В
  • Технология сенсора CMOS с фильтром Байера
  • Разрешение сенсора — 2592х1944 пикс (5 Мпикс)
  • Размер пикселя — 2,2×2,2 мкм
  • Чувствительность сенсора 3300 мВ/люкс-сек
  • Тип развертки - прогрессивная
  • Баланс белого Авто/ручной
  • Разрешение видео 30к/с 1080p (1920х1080 )
  • Установка на микроскоп Резьба C-mount, с адаптером
  • Питание 12 В, от сетевого адаптера 100-240В/50Гц/2А
  • Совместимость с Windows 7, Windows 10 и выше
  • Технология монитора IPS Touch Screen (Retina)
  • Диагональ 9,7" (244 мм)
  • Разрешение 2048х1536 пикс
  • Микрофон, 2 динамика - встроенные
  • Поворот монитора - вверх/вниз, 90 град.

Комплектация

  • Планшетный ПК с цифровой камерой.
  • Защитная крышка.
  • Сетевой адаптер.
  • Упаковочная коробка.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Гарантийный талон

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