Микромед 2 2-20 inf микроскоп биологический

Описание

Бинокулярный микроскоп Микромед 2 (2-20 inf.) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными устройствами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26.12.2007 г), в высших и средних специальных учебных заведениях.



Благодаря модульной конструкции микроскопа, его легко модернизировать, обновлять, использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью широкий спектр исследований в проходящем свете - методом темного поля и фазового контраста. Конструкция микроскопа позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку и поляризатор, устанавливаемый на коллектор.



Микроскоп Микромед 2 (2-20 inf.) спроектирован на оптическую длину тубуса «бесконечность». Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства с апертурной и полевой диафрагмами и слотом для устройства темного поля. Все оптические детали микроскопа изготовлены из оптических стекол высокого класса и имеют многослойное просветляющее покрытие поверхностей.

Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.



В комплект поставки микроскопа Микромед 2 (2-20 inf.) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований, рассчитанные на длину тубуса «бесконечность» – 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу может быть поставлен объектив 60х/0.80. Объективы 40x/0.70, 60х/0.80 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.

Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями. Бинокулярная визуальная насадка имеет поворотную конструкцию, что позволяет проводить исследования комфортно и без чрезмерного напряжения.



Бинокулярная конструкция микроскопа Микромед 2 (2-20 inf.) позволяет устанавливать цифровую окулярную камеру – видеоокуляр, выводить изображения на внешние устройства и записывать файлы. Камеру следует устанавливать в левый окулярный тубус, имеющий диоптрийную подвижку и использовать ее для настройки соответствия фокусировки камеры и оптического окуляра. Бинокулярная насадка позволяет одновременно проводить визуальное наблюдение через оптический окуляр, и использовать цифровую камеру. Световой поток в этом случае делится между цифровым и оптическим каналом в соотношении 50/50. Камера устанавливается непосредственно в левый окулярный тубус и переходник при этом не требуется. Тубус имеет широко распространенный посадочный диаметр 23,2 мм, это позволяет применять окулярные камеры различных типов. Окулярная камера в базовый комплект поставки микроскопа не входит. Необходимую камеру всегда можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Особенностью микроскопа Микромед 2 (2-20 inf.) является его осветительная система. Она устроена по схеме Кёлера. Использование схемы освещения по Кёлеру обеспечивает высокий уровень освещенности объекта исследования, что особенно важно при использовании окулярной камеры. Осветительная система Кёлера позволяет достигать высокого контраста и детальности изображения при отсутствии затемнений краевой области поля зрения.

Осветительная система микроскопа состоит из коллектора с полевой диафрагмой, конденсора Аббе и галогенной лампы с регулируемой яркостью. Блок питания осветителя встроен в основание микроскопа. Микроскоп оснащен иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. При работе с масляной иммерсией его числовая апертура А=1.25. Конденсор центрируемый, имеет апертурную диафрагму и слот для установки дополнительного слайдера с устройством темного поля. Для удобства настройки освещения апертурная диафрагма имеет шкалу с цветной маркировкой значений апертур и увеличений используемых объективов. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте с диапазоном хода 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в основании микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки, регулятор усилия хода и винтовой ограничитель. Для удобства рукоятки выведены на обе стороны основания. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением точного механизма на зубчатой рейке. Конструкция механизма в сочетании с регулятором усилия фокусировки обеспечивает не только плавный ход и высокую точность настройки фокуса, но и предотвращает самопроизвольное опускание столика.



Механический двухкоординатный предметный столик микроскопа Микромед 2 (2-20 inf.) расположен под револьвером с объективами и имеет размеры 156 мм х 138 мм. Столик позволяет перемещать исследуемый образец в диапазоне 76 мм x 54 мм по направлениям X и Y. Столик комплектуется съемным препаратодержателем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию. Штатив и основание изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Конструкция микроскопа гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют износостойкое покрытие с антистатическими свойствами. Компактная и эргономичная конструкция делает микроскоп Микромед 2 (2-20 inf.) легким в эксплуатации и позволяет ему занимать минимальное рабочее пространство.





