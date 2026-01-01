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Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический

Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический

Микромед
Артикул: MTG-3487

Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический. Микроскоп предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Тринокулярная конструкция позволяет использовать цифровые окулярные камеры. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива. 

Описание

Тринокулярный микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными устройствами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г) и в высших учебных заведениях.

Микроскоп имеет модульную конструкцию, что позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью исследования в проходящем свете. Конструкция микроскопа позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор. Благодаря модульной конструкции, микроскоп легко может быть модернизирован.

Микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) спроектирован на оптическую длину тубуса «бесконечность». Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства со слотом для устройства темного поля.

В комплект поставки микроскопа Микромед 1 (3-20 inf.) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований – 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу может быть поставлен объектив 60х/0.80. Объективы 40x/0.70 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.

Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.

Тринокулярная конструкция визуальной насадки микроскопа предназначена для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра для вывода изображения на внешнее устройство и записи файлов. Конструкция микроскопа позволяет проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и одновременно использовать цифровой канал без переключения светового потока.

Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации – третий тубус с помощью резьбового крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений. Кроме того, с помощью крепления этого стандарта можно подсоединить к микроскопу не только специализированные видеоокуляры, но и фото или видео камеры самых разных типов, имеющие крепление для оптики C-Mount. Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов.

Видеоокуляр в базовый комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.

Особенностью микроскопа Микромед 1 (3-20 inf.) является осветительная система светлого поля с иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. Числовая апертура конденсора при работе с масляной иммерсией А=1.25. Конденсор имеет центрируемую оправу и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм. Апертурная диафрагма конденсора имеет шкалу с цветной маркировкой значений увеличений и апертур используемых объективов. В оправе конденсора имеется слот для установки дополнительного устройства - слайдера с устройством темного поля.

В осветительную систему входит коллектор с полевой диафрагмой и светодиодный источник света с регулируемой яркостью. Благодаря ровному спектру излучения и цветовой температуре близкой к температуре дневного света, осветитель обеспечивает комфорт при наблюдении, низкую утомляемость глаз исследователя и способствует получению качественных изображений при использовании окулярной камеры. Блок питания осветителя встроен в основание микроскопа.

Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Максимальный диапазон хода фокусировки 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и винтовым упором. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато-реечного механизма.

Механический предметный столик микроскопа с размером 156 мм х 138 мм допускает перемещение образца с помощью коаксиальных рукояток направлений X и Y в диапазоне 76 мм x 54 мм. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, что гарантирует надежность конструкции, стабильность точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют покрытие с антистатическими свойствами.


  • Увеличение 40х - 1000х. С дополнительной оптикой 40х - 2000х.
  • Оптическая система микроскопа скорректирована на бесконечность.
  • Светодиодный источник света высокой яркости с цветовой температурой дневного света.
  • Тринокулярная насадка микроскопа позволяет вести наблюдение в оптические окуляры и параллельно записывать файлы без переключения светового потока. 
  • Присоединение камеры по стандарту C-Mount использовать цифровые окулярные камеры различных типов и оптические адаптеры.
  • Объективы с ахроматической коррекцией обеспечивают высокое качество изображения при записи фото и видео файлов.
  • Исследования возможны как по методу светлого поля в обычном свете, так и с дополнительными устройствами методами темного поля, фазового контраста и простой поляризации.
  • Механизм грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и фиксатором.
  • Микроскоп сертифицирован РОСЗДРАВНАДЗОРом и соответствуют стандартам медицинского оборудования для лабораторных и исследовательских работ.

Характеристики:

  • Тип микроскопа Прямой
  • Увеличение, крат 40-1000 
  • Увеличение с дополнительной оптикой, крат 40-2000
  • Оптическая схема Бесконечность
  • Объективы, в комплекте 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70, 100x/1.25 oil
  • Объективы, дополнительно 60х/0.80
  • Тип коррекции объективов Ахроматы, длина тубуса "бесконечность"
  • Револьверное устройство На 4 объектива
  • Тип визуальной насадки Тринокулярная
  • Увеличение насадки, крат 1
  • Диоптрийная настройка, дптр  ±5, на левом тубусе
  • Угол наклона визуальной насадки, град 30
  • Угол поворота визуальной насадки, град 360
  • Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 48-75
  • Окуляры, в комплекте WF 10/18 с удаленным зрачком
  • Окуляры, дополнительно 16х/13, 20/11х, 10/18 со шкалой
  • Посадочный диаметр окуляров, мм 23,2
  • Крепление видеоокуляров C-Mount
  • Диапазон фокусировки, мм 8
  • Величина хода тонкой фокусировки, мм/оборот 0,1
  • Цена деления тонкой фокусировки, мкм 1
  • Предметный столик, размер, мм 156х138 
  • Диапазон перемещения препарата, мм 76x54 
  • Конденсор светлого поля Иммерсионный, А= 0,9/1,25, центрируемый
  • Апертурная диафрагма Есть
  • Полевая диафрагма В коллекторе
  • Возможность работы в поляризованном свете Есть
  • Источник света, светодиод, Вт 3
  • Цветовая температура, ⁰K 6000-6500⁰K
  • Регулировка яркости, % 0-100
  • Источник питания, сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
  • Размеры микроскопа, мм 360х450х190
  • Масса микроскопа, кг 6,3

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