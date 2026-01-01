Микромед 1 3-20 inf микроскоп биологический

Описание

Тринокулярный микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными устройствами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г.) и в высших учебных заведениях.



Микроскоп имеет модульную конструкцию, что позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью широкий спектр исследований в проходящем свете. Конструкция микроскопа позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор. Благодаря модульной конструкции, микроскоп легко модернизировать и обновлять.

Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.



Микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) спроектирован на оптическую длину тубуса «бесконечность». Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства со слотом для устройства темного поля. Все оптические детали микроскопа изготовлены из оптических стекол высокого класса и имеют многослойное просветляющее покрытие поверхностей.



В комплект поставки микроскопа Микромед 1 (3-20 inf.) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований – 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу может быть поставлен объектив 60х/0.80. Объективы 40x/0.70 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца. Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.



Тринокулярная конструкция визуальной насадки микроскопа предназначена для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра, вывода изображения на внешнее устройство и записи файлов. Конструкция микроскопа позволяет одновременно проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и использовать цифровой канал без переключения светового потока. Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации – третий тубус с помощью резьбового крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений. Кроме того, с помощью крепления этого стандарта можно подсоединить к микроскопу не только специализированные видеоокуляры, но и фото или видео камеры самых разных типов, имеющие крепление для оптики C-Mount. Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов. Видеоокуляр в комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Особенность микроскопа Микромед 1 (3-20 inf.) – осветительная система светлого поля с иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. Числовая апертура конденсора при работе с масляной иммерсией А=1.25. Конденсор имеет центрируемую оправу и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм. Апертурная диафрагма конденсора имеет шкалу с цветной маркировкой значений увеличений и апертур используемых объективов. В оправе конденсора имеется слот для установки дополнительного устройства - слайдера с устройством для исследований методом темного поля. Также в осветительную систему входит коллектор с полевой диафрагмой и галогенная лампа с регулируемой яркостью. Блок питания встроен в основание микроскопа.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Диапазон хода фокусировки 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и винтовым упором. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато-реечного механизма. Конструкция механизма в сочетании с регулятором усилия фокусировки обеспечивает не только плавный ход и высокую точность настройки фокуса, но и предотвращает самопроизвольное опускание столика.



Механический предметный столик микроскопа Микромед 1 (3-20 inf.) расположен под револьвером с объективами и имеет размер 156 мм х 138 мм. Столик допускает перемещение образца в направлениях X и Y с помощью коаксиальных рукояток в пределах до 76 мм x 54 мм. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию. Штатив и основание изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Конструкция микроскопа гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют износостойкое покрытие с антистатическими свойствами. Компактная и эргономичная конструкция делает микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) легким в эксплуатации и позволяет ему занимать минимальное рабочее пространство.





