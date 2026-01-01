Микромед 1 2 LED inf микроскоп биологический

Описание

Бинокулярный микроскоп Микромед 1 (2 LED inf.) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными устройствами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г) и в высших учебных заведениях.



Микроскоп имеет модульную конструкцию, что позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью исследования в проходящем свете. Конструкция микроскопа позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор. Благодаря модульной конструкции, микроскоп может быть модернизирован до необходимой конфигурации.



Микроскоп Микромед 1 (2 LED inf.) спроектирован на оптическую длину тубуса «бесконечность». Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства со слотом для устройства темного поля. Все оптические детали микроскопа изготовлены из оптических стекол высокого класса и имеют многослойное просветляющее покрытие поверхностей.

Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.



В комплект поставки микроскопа Микромед 1 (2 LED inf.) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований – 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу может быть поставлен объектив 60х/0.80. Объективы 40x/0.70 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.

Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.

Микроскоп Микромед 1 (2 LED inf.) снабжен поворотной бинокулярной визуальной насадкой, позволяющей проводить исследования комфортно и без чрезмерного напряжения глаз.



Бинокулярная конструкция микроскопа позволяет устанавливать цифровую окулярную камеру – видеоокуляр и выводить изображения на внешние устройства и записывать файлы. Камеру следует устанавливать в левый окулярный тубус, имеющий диоптрийную подвижку и использовать ее для настройки соответствия фокусировки камеры и оптического окуляра. Бинокулярная насадка позволяет одновременно проводить визуальное наблюдение через оптический окуляр, и использовать цифровую камеру. Световой поток в этом случае делится между цифровым и оптическим каналом в соотношении 50/50. Камера устанавливается непосредственно в левый окулярный тубус и переходник при этом не требуется. Тубус имеет широко распространенный посадочный диаметр 23,2 мм, это позволяет применять множество камер различных типов. Окулярная камера в базовый комплект поставки микроскопа не входит. Необходимую камеру всегда можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Особенностью микроскопа Микромед 1 (2 LED inf.) является осветительная система светлого поля

с иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. Числовая апертура конденсора при работе с масляной иммерсией А=1.25, при сухом использовании А=0.9. Конденсор имеет центрируемую оправу и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм. Апертурная диафрагма конденсора снабжена шкалой с цветной маркировкой увеличений и апертур используемых объективов. В оправе конденсора предусмотрен слот для установки дополнительного устройства - слайдера с диафрагмой темного поля.

В осветительную систему входит коллектор с полевой диафрагмой и светодиодный источник света с регулируемой яркостью. Благодаря ровному спектру излучения и цветовой температуре близкой к температуре дневного света, осветитель обеспечивает комфорт при наблюдении, низкую утомляемость глаз исследователя и при использовании окулярной камеры способствует получению изображений с правильной цветопередачей. Блок питания осветителя встроен в основание микроскопа.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Диапазон хода фокусировки 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и винтовым упором. Для удобства пользователя рукоятки выведены на обе стороны штатива. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность движения и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением точного механизма на зубчатой рейке. Конструкция механизма в сочетании с регулятором усилия фокусировки обеспечивает не только плавный ход и высокую точность настройки фокуса, но и предотвращает самопроизвольное опускание столика.



Механический предметный столик микроскопа Микромед 1 (2 LED inf.) расположен под револьвером с объективами и имеет размер 156 мм х 138 мм. Столик допускает перемещение образца в направлениях X и Y с помощью коаксиальных рукояток в пределах до 76 мм x 54 мм. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию. Штатив и основание изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Конструкция микроскопа гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют износостойкое покрытие с антистатическими свойствами. Компактная и эргономичная конструкция делает микроскоп Микромед 1 (2 LED inf.) легким в эксплуатации и позволяет ему занимать минимальное рабочее пространство.







Увеличение 40х - 1000х. С дополнительными окулярами 40х - 2000х.

Оптическая система микроскопа скорректирована на бесконечность.

Светодиодный источник света высокой яркости с цветовой температурой дневного света.

Бинокулярная визуальная насадка микроскопа имеет поворотную конструкцию, что позволяет вести комфортное наблюдение и параллельно использовать окулярную камеру.

Объективы с ахроматической коррекцией обеспечивают высокое качество изображений при записи фото и видео файлов.

Исследования по методу светлого поля с дополнительными устройствами по методам темного поля, фазового контраста и простой поляризации.

Механизм грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и фиксатором.

Микроскоп сертифицирован Росздравнадзором и соответствуют стандартам медицинского оборудования для лабораторных и исследовательских работ.

Характеристики: