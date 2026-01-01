Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег

Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки -монокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Угол наклона окулярной насадки без наклона
- Увеличение 60 крат
- Фокусировка - грубая
- Подсветка - ультрафиолетовая, светодиодная
- Источник питания 3 батарейки типа LR43 (в комплекте)
- Тип лампы подсветки :обычный светодиод – 2 шт., ультрафиолетовый светодиод - 1 шт.
- Расположение подсветки - верхнее
- Метод иследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для детей, начинающий
- Назначение - прикладное, детский