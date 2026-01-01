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Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег

Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег

Levenhuk
Артикул: OLE-3420

Портативное устройство с ультрафиолетовым и светодиодным освещением для определения подлинности банкнот в профессиональной сфере и в быту. Увеличение 60 крат. Можно использовать его для различных визуальных наблюдений. Интенсивность подсветки регулируется переключателем на корпусе. В комплект входят три батарейки для питания подсветки. Резкость настраивается с помощью колеса грубой фокусировки.

Описание

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки -монокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Угол наклона окулярной насадки без наклона 
  • Увеличение 60 крат
  • Фокусировка - грубая
  • Подсветка - ультрафиолетовая, светодиодная
  • Источник питания 3 батарейки типа LR43 (в комплекте)
  • Тип лампы подсветки :обычный светодиод – 2 шт., ультрафиолетовый светодиод - 1 шт.
  • Расположение подсветки - верхнее
  • Метод иследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для детей, начинающий
  • Назначение - прикладное, детский

Комплектация

  • Микроскоп
  • Чехол
  • Ремешок
  • Батарейки типа LR43 – 3 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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