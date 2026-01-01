Levenhuk Zeno Cash ZC2 микроскоп карманный для проверки денег

Артикул: OLE-3420

Портативное устройство с ультрафиолетовым и светодиодным освещением для определения подлинности банкнот в профессиональной сфере и в быту. Увеличение 60 крат. Можно использовать его для различных визуальных наблюдений. Интенсивность подсветки регулируется переключателем на корпусе. В комплект входят три батарейки для питания подсветки. Резкость настраивается с помощью колеса грубой фокусировки.