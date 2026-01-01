Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег

Микроскоп может быть закреплен при помощи зажима на смартфоне или планшете для возможности фото- и видеосъемки. Изображение, увеличенное микроскопом, будет отображаться непосредственно на экране мобильного устройства
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Угол наклона окулярной насадки без наклона
- Увеличение 100-150 крат
- Фокусировка - грубая
- Подсветка - светодиодная
- Источник питания 3 батарейки типа ААА (в комплект не входят)
- Тип лампы подсветки: обычный светодиод - 1 шт.
- Расположение подсветки - верхнее
- Метод иследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для детей, начинающий
- Назначение - прикладное, детский