Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег

Артикул: OLE-3424

Портативный микроскоп со светодиодным освещением. Увеличение 100-150 крат. Для смены увеличения микроскопа нужно выдвинуть или задвинуть его окуляр, предусмотрен блокиратор для фиксации окуляра. Питание подсветки от трех батареек (в комплект не входят). Для настройки резкости используется барабан грубой фокусировки.