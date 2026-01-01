images
images
images
images
images
images
Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег
Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег

Levenhuk Zeno Cash ZC16 микроскоп карманный для проверки денег

Levenhuk
Артикул: OLE-3424

Портативный микроскоп со светодиодным освещением. Увеличение 100-150 крат.  Для смены увеличения микроскопа нужно выдвинуть или задвинуть его окуляр, предусмотрен блокиратор для фиксации окуляра. Питание подсветки от трех батареек (в комплект не входят). Для настройки резкости используется барабан грубой фокусировки.

Описание

Микроскоп может быть закреплен при помощи зажима на смартфоне или планшете для возможности фото- и видеосъемки. Изображение, увеличенное микроскопом, будет отображаться непосредственно на экране мобильного устройства

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Угол наклона окулярной насадки без наклона 
  • Увеличение 100-150 крат
  • Фокусировка - грубая
  • Подсветка - светодиодная
  • Источник питания 3 батарейки типа ААА (в комплект не входят)
  • Тип лампы подсветки: обычный светодиод  - 1 шт.
  • Расположение подсветки - верхнее
  • Метод иследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для детей, начинающий
  • Назначение - прикладное, детский

Комплектация

  • Карманный микроскоп с креплением на мобильное устройство
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Жак-Анри Лартиг
Жак-Анри Лартиг
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.