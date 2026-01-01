Levenhuk Rainbow 2L микроскоп Orange\Апельсин

Артикул: OLE-3072

Биологический микроскоп оранжевого цвета для учебы. Увеличение 40 - 400 крат. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Окулярная насадка наклонена под углом 45°. Предметный столик снабжен зажимами. Прибор работает от сети переменного тока и от батареек АА ( в комплект не входят). Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). В комплекте микропрепараты и набор для опытов.