Levenhuk Discovery Pico Terra микроскоп с книгой

Описание

В комплекте следующие аксессуары: 10-кратный широкопольный окуляр и три объектива-ахромата с увеличениями 4х, 10х и 40х. У 40-кратного объектива есть пружинящая оправа, которая защищает переднюю линзу от повреждений.

С помощью этого микроскопа можно получить представление об устройстве микромир и рассмотреть простейших и структуру многих объектов окружающего мира.



Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

