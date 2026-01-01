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Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп
Levenhuk 700M монокулярный микроскоп

Levenhuk 700M монокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3435

Лабораторный микроскоп (монокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и монокулярной насадкой. Увеличение 40 - 2000 крат. Револьверная насадка на 4 объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

Микропрепараты располагаются на предметном столике и фиксируются с помощью зажимов. Столик можно перемещать по горизонтали и вертикали при помощи отдельной ручки.

Осветительная система микроскопа находится под предметным столиком: светодиодная подсветка и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Подсветка имеет регулировку яркости, конденсор можно центрировать с помощью специальных рычагов

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-2000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x 
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Предметный столик размером 140х130, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/24 мм
  • Диоптрийная коррекция окуляров ±6 D
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (22 мм) и точная (0,02 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В/50 Гц
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Диапазон перемещения препарата: 75x55 мм
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Монокулярная насадка
  • Ахроматические объективы: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
  • Окуляры: WF10x и WFH20x
  • Светофильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер (питание 220–250 В, 50 Гц)
  • Шестигранный ключ
  • Запасной предохранитель
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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