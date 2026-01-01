Levenhuk 700M монокулярный микроскоп

Микропрепараты располагаются на предметном столике и фиксируются с помощью зажимов. Столик можно перемещать по горизонтали и вертикали при помощи отдельной ручки.
Осветительная система микроскопа находится под предметным столиком: светодиодная подсветка и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Подсветка имеет регулировку яркости, конденсор можно центрировать с помощью специальных рычагов
Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-2000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Предметный столик размером 140х130, механический двухслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 75/24 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров ±6 D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (22 мм) и точная (0,02 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В/50 Гц
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Диапазон перемещения препарата: 75x55 мм
- Светофильтры - синий, зеленый, желтый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские