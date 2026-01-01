Levenhuk 700M монокулярный микроскоп

Описание

Микропрепараты располагаются на предметном столике и фиксируются с помощью зажимов. Столик можно перемещать по горизонтали и вертикали при помощи отдельной ручки.

Осветительная система микроскопа находится под предметным столиком: светодиодная подсветка и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Подсветка имеет регулировку яркости, конденсор можно центрировать с помощью специальных рычагов

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).







Характеристики: