Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп

Артикул: OLE-3433

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и бинокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.