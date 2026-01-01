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Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп
Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп

Levenhuk 500B бинокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3433

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и бинокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя галогеновая подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя галогеновая подсветка с коллектором и регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм (2 шт)
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 115x125 мм, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 70/30 мм
  • Конденсор -Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (30 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка галогеновая
  • Источник питания 110–220 В 
  • Тип лампы подсветки - с коллектором, галогенная 12 В/20 Вт
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)
  • Окуляры WF10x/18 мм – 2 шт.
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Предохранитель
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Сетевой шнур
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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