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Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп
Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп

Levenhuk 400T тринокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3431

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети или батареек. Окулярная насадка вращается на 360°и наклонена под углом 30°, а в вертикальную окулярную трубку можно установить цифровую камеру (нет в комплекте)

Описание

При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Световой пучок проходит через конденсор Аббе, его интенсивность можно регулировать ирисовой диафрагмой. В комплекте поставки есть светофильтры, которые помогают делать наблюдаемое изображение более контрастным и четким.

Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 


 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x/18 мм (2 шт)
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный), 100xs (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 115x110, механический двухслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 55/20 мм
  • Конденсор -Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (12 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 110–220 В или 3 батарейки типа AA (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - светодиод 1 Вт, с коллектором
  • Светофильтры - синий, зеленый, желтый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)
  • Окуляры WF10x/18 мм – 2 шт.
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Шнур питания и зарядки
  • Крепление для камеры (C-mount)
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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