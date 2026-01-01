Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе

Описание

Оптические возможности микроскопа позволяют вести исследования при увеличении от 300 до 1200 крат. Выбрать подходящее вы сможете путем вращения револьверного устройства. В него уже установлены три объектива кратностью 7,5x,15x и 30x. Окуляр у микроскопа один, с кратностью 40х. Монокулярную насадку можно наклонить. Она двигается вместе с окулярной трубкой, предметным столиком и системой освещения. Это позволит выбрать наилучшее положение оптики при наблюдениях.

Для освещения образцов можно использовать или зеркало, или галогенную лампу. Оба источника освещения расположены на вращающемся диске в нижней части микроскопа. Лампа работает от батареек (нет в комплекте), что позволяет брать микроскоп с собой в гости или на природу. Зеркало отлично подойдет для наблюдений в дневное время или при наличии внешней лампы, а встроенный осветитель можно использовать в условиях плохой освещенности.

Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x имеет грубую фокусировку с мягким ходом. Предметный столик снабжен диском с диафрагмами и металлическими зажимами для фиксирования образцов. В комплект поставки включен набор для проведения опытов в домашних условиях. В него входят инструменты биолога, готовые микропрепараты, чистые предметные и покровные стекла, флаконы с образцами, инкубатор для артемии. Кейс для транспортировки и хранения имеет отделения для аксессуаров и микроскопа и удобную ручку для переноски.

Характеристики: