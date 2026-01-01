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Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе
Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе
Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе
Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе
Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе
Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе
Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе

Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе

Bresser
Артикул: MTG-2551

Bresser Junior Biotar 300x-1200x микроскоп, в кейсе. Начинающему исследователю микромира или школьнику. Это отличный оптический инструмент для учебы и хобби. Он станет верным помощником в домашних опытах и позволит лучше изучить мир простейших. Оптические возможности этого микроскопа позволят наблюдать даже крупные бактерии. В комплект поставки входят большой набор для опытов и кейс для транспортировки и хранения.

Описание

Оптические возможности микроскопа позволяют вести исследования при увеличении от 300 до 1200 крат. Выбрать подходящее вы сможете путем вращения револьверного устройства. В него уже установлены три объектива кратностью 7,5x,15x и 30x. Окуляр у микроскопа один, с кратностью 40х. Монокулярную насадку можно наклонить. Она двигается вместе с окулярной трубкой, предметным столиком и системой освещения. Это позволит выбрать наилучшее положение оптики при наблюдениях.

Для освещения образцов можно использовать или зеркало, или галогенную лампу. Оба источника освещения расположены на вращающемся диске в нижней части микроскопа. Лампа работает от батареек (нет в комплекте), что позволяет брать микроскоп с собой в гости или на природу. Зеркало отлично подойдет для наблюдений в дневное время или при наличии внешней лампы, а встроенный осветитель можно использовать в условиях плохой освещенности.

Микроскоп Bresser Junior Biotar 300x-1200x имеет грубую фокусировку с мягким ходом. Предметный столик снабжен диском с диафрагмами и металлическими зажимами для фиксирования образцов. В комплект поставки включен набор для проведения опытов в домашних условиях. В него входят инструменты биолога, готовые микропрепараты, чистые предметные и покровные стекла, флаконы с образцами, инкубатор для артемии. Кейс для транспортировки и хранения имеет отделения для аксессуаров и микроскопа и удобную ручку для переноски.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 300–1200х
  • Окуляры 40х
  • Объективы 7,5x,15x, 30x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка галогенная, зеркало
  • Питание от батареек/аккумулятора 2 шт. типа АА (нет в комплекте)
  • Дополнительно есть держатель для смартфона
  • Уровень пользователя для начинающих, для детей
  • Назначение школьные/учебные, детские
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть
  • В комплекте кейс

Комплектация

  • Микроскоп
  • Готовые микропрепараты – 5 шт.
  • Предметные стекла – 5 шт.
  • Покровные стекла – 10 шт.
  • Ножницы
  • Пинцет
  • Пипетка
  • Препаровальная игла – 2 шт.
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией
  • Кейс для транспортировки и хранения
  • Инструкция по эксплуатации

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