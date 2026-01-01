Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса

Насадка позволяет изучать микропрепараты одним глазом. Во время наблюдений можно менять увеличение, вращая револьверное устройство, которое вмещает три объектива с разной кратностью. Предметный столик, который предназначен для размещения образцов, дополнен зажимами для их фиксации. Под ним находятся диск с диафрагмами и подсветка. Последняя представляет собой поворотный блок: с одной стороны находится зеркало, с другой – галогенная лампочка, для питания которой используется батарейка.
Bresser Junior Biotar 300–1200x позволяет проводить самые популярные исследования прозрачных образцов, понятен и прост в использовании, имеет легкую конструкцию, и это делает его отличным выбором в качестве первого в жизни микроскопа.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки монокулярные
- Увеличение, крат 300–1200
- Окуляры 40x
- Объективы 7,5x, 15x, 30x
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм с зажимами
- Диафрагма диск с диафрагмами
- Фокусировка грубая
- Подсветка зеркало, галогенная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания батарейка типа CR2032 (нет в комплекте)
- Питание от батареек/аккумулятора есть
- Уровень пользователя для детей
- Уровень сложности сборки и настройки крайне просто
- Назначение школьные/учебные, детские
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- Набор для опытов в комплекте есть