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Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса

Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса

Bresser
Артикул: MTG-2554

Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса. Подойдет начинающему исследователю, который только начинает изучать биологию и хочет больше узнать о микромире. Управление прибором очень простое – освоить его можно за несколько минут. В комплекте есть набор для опытов, инкубатор для разведения артемии и инструменты для создания образцов и работы с ними. 

Описание

Насадка позволяет изучать микропрепараты одним глазом. Во время наблюдений можно менять увеличение, вращая револьверное устройство, которое вмещает три объектива с разной кратностью. Предметный столик, который предназначен для размещения образцов, дополнен зажимами для их фиксации. Под ним находятся диск с диафрагмами и подсветка. Последняя представляет собой поворотный блок: с одной стороны находится зеркало, с другой – галогенная лампочка, для питания которой используется батарейка.

Bresser Junior Biotar 300–1200x позволяет проводить самые популярные исследования прозрачных образцов, понятен и прост в использовании, имеет легкую конструкцию, и это делает его отличным выбором в качестве первого в жизни микроскопа.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 300–1200
  • Окуляры 40x
  • Объективы 7,5x, 15x, 30x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка зеркало, галогенная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания батарейка типа CR2032 (нет в комплекте)
  • Питание от батареек/аккумулятора есть
  • Уровень пользователя для детей
  • Уровень сложности сборки и настройки крайне просто
  • Назначение школьные/учебные, детские
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть

Комплектация

  • Микроскоп
  • Готовые микропрепараты – 5 шт.
  • Предметные стекла – 5 шт.
  • Покровные стекла – 10 шт.
  • Ножницы
  • Пинцет
  • Пипетка
  • Препаровальная игла
  • Палочка для смешивания
  • Скальпель
  • Лопаточка
  • Микротом
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией
  • Инкубатор для разведения артемии
  • Запасная лампочка
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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