Bresser Junior Biotar 300–1200x микроскоп без кейса

Описание

Насадка позволяет изучать микропрепараты одним глазом. Во время наблюдений можно менять увеличение, вращая револьверное устройство, которое вмещает три объектива с разной кратностью. Предметный столик, который предназначен для размещения образцов, дополнен зажимами для их фиксации. Под ним находятся диск с диафрагмами и подсветка. Последняя представляет собой поворотный блок: с одной стороны находится зеркало, с другой – галогенная лампочка, для питания которой используется батарейка.

Bresser Junior Biotar 300–1200x позволяет проводить самые популярные исследования прозрачных образцов, понятен и прост в использовании, имеет легкую конструкцию, и это делает его отличным выбором в качестве первого в жизни микроскопа.

Характеристики: