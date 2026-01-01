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Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50 (22121) бинокль
Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50 (22121) бинокль
Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50 (22121) бинокль

Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50 (22121) бинокль

Yukon
Артикул: NVF-5122

Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50. Панкратический бинокль, который сочетает в себе преимущества биноклей с разной кратностью и является универсальным средством для многих видов использования. Будет не заменим для натуралистов, спасателей, охотников и т.д.

Описание

Длительное использование Юкон 8–24x50 не утомляет глаз — прецизионный шестереночный механизм изменения кратности обеспечивает одинаковое увеличение в каждом из оптических каналов бинокля. Помимо высокой точности, данная конструкция отличается прочностью и надежностью.

Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Металлический обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать прибор в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Данная модель имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 8–24
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град –4 - 2.2
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 70 – 36.3
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 7 –16
  • диаметр выходного зрачка – 6.25 – 2.08
  • сумеречное число – 20–34.6
  • вынесенная окулярная точка, мм – 15
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±4
  • диапазон рабочих температур, С – -30 – +40
  • габаритные размеры, мм – 197x217x70
  • вес, г – 1100

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Крышки объективов.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон.

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