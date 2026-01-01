Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50 (22121) бинокль

Описание

Длительное использование Юкон 8–24x50 не утомляет глаз — прецизионный шестереночный механизм изменения кратности обеспечивает одинаковое увеличение в каждом из оптических каналов бинокля. Помимо высокой точности, данная конструкция отличается прочностью и надежностью.

Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Металлический обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать прибор в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Данная модель имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: