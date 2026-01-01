Yukon БПЦ ZOOM 8–24x50 (22121) бинокль

Длительное использование Юкон 8–24x50 не утомляет глаз — прецизионный шестереночный механизм изменения кратности обеспечивает одинаковое увеличение в каждом из оптических каналов бинокля. Помимо высокой точности, данная конструкция отличается прочностью и надежностью.
Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Металлический обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать прибор в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Данная модель имеет возможность установки на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 8–24
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град –4 - 2.2
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 70 – 36.3
- минимальное расстояние фокусировки, м – 7 –16
- диаметр выходного зрачка – 6.25 – 2.08
- сумеречное число – 20–34.6
- вынесенная окулярная точка, мм – 15
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±4
- диапазон рабочих температур, С – -30 – +40
- габаритные размеры, мм – 197x217x70
- вес, г – 1100