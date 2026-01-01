Yukon бинокль Pro 8x40 WA (без с/ф) (22058NF)

Описание

Высококачественная светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает превосходное изображение и дает возможность использовать бинокль даже в глубоких сумерках. Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках.

Диоптрийная коррекция окуляра позволяет компенсировать индивидуальные различия в зрении глаз и получить качественное изображение. Крупный барабан центральной фокусировки способствует простоте и удобству настройки.

Крышки окуляров защищают глаза наблюдателя от боковых засветок, повышая, таким образом, качество изображения, и при необходимости могут быть сняты.

Характеристики: