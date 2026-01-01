Yukon бинокль БЗ 30x50 (22011)

Бинокль изначально предназначался для наблюдения на больших расстояниях. Сочетая в себе мощное увеличение, малый размер и легкость, он отлично подходит для путешествий.
Оптика с многослойным покрытием способствует пропусканию большого количества света, а так же обеспечивают исключительные контраст и разрешение. Едва различимые невооруженным глазом объекты становятся доступными для детального рассмотрения.
Прибор имеет обрезиненный, влагозащищенный корпус.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 30
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 1.8
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 31.5
- минимальное расстояние фокусировки, м – 25
- диаметр выходного зрачка – 1.7
- сумеречное число – 38.7
- вынесенная окулярная точка, мм – 12
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
- диапазон рабочих температур, °С – -30 – +40
- габаритные размеры, мм – 204x210x85
- вес, г – 1100