Yukon бинокль БЗ 30x50 (22011)

Описание

Бинокль изначально предназначался для наблюдения на больших расстояниях. Сочетая в себе мощное увеличение, малый размер и легкость, он отлично подходит для путешествий.

Оптика с многослойным покрытием способствует пропусканию большого количества света, а так же обеспечивают исключительные контраст и разрешение. Едва различимые невооруженным глазом объекты становятся доступными для детального рассмотрения.

Прибор имеет обрезиненный, влагозащищенный корпус.

Характеристики: