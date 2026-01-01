Yukon бинокль БПЦ 8x40 WA (22028)

Yukon бинокль БПЦ 8x40 WA (22028)

Yukon
Артикул: NVF-5137

Yukon бинокль БПЦ 8x40 WA. Универсальный бинокль, сочетающий в себе оптимальное увеличение и компактные размеры. Широкий угол обзора бинокля дает возможность комфортно наблюдать за движущимися объектами.

Описание

Высококачественная светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает превосходное изображение и дает возможность использовать бинокль даже в глубоких сумерках.Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках.

Диоптрийная коррекция окуляра позволяет компенсировать индивидуальные различия в зрении глаз и получить качественное изображение. Крупный барабан центральной фокусировки способствует простоте и удобству настройки.

Крышки окуляров защищают глаза наблюдателя от боковых засветок, повышая, таким образом, качество изображения, и при необходимости могут быть сняты.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 8
  • диаметр объектива, мм – 40
  • угол зрения, град – 7,5
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 131
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 8
  • диаметр выходного зрачка – 5
  • сумеречное число – 18
  • вынесенная окулярная точка, мм – 14,5
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – -4.5 – +3
  • диапазон рабочих температур, °С – -30 – +40
  • габаритные размеры, мм – 150x190x63
  • вес, г – 820

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Крышки окуляров.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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