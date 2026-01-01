Yukon бинокль БПЦ 8x40 WA (22028)

Высококачественная светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает превосходное изображение и дает возможность использовать бинокль даже в глубоких сумерках.Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках.
Диоптрийная коррекция окуляра позволяет компенсировать индивидуальные различия в зрении глаз и получить качественное изображение. Крупный барабан центральной фокусировки способствует простоте и удобству настройки.
Крышки окуляров защищают глаза наблюдателя от боковых засветок, повышая, таким образом, качество изображения, и при необходимости могут быть сняты.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 8
- диаметр объектива, мм – 40
- угол зрения, град – 7,5
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 131
- минимальное расстояние фокусировки, м – 8
- диаметр выходного зрачка – 5
- сумеречное число – 18
- вынесенная окулярная точка, мм – 14,5
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – -4.5 – +3
- диапазон рабочих температур, °С – -30 – +40
- габаритные размеры, мм – 150x190x63
- вес, г – 820