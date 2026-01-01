Yukon бинокль БПЦ 7x50 WA Woodworth(22021С)

Описание

Большое удаление выходного зрачка (30 мм) дает возможность использовать бинокль, не снимая очков, а высокая светосила позволяет вести наблюдения в глубоких сумерках. Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Полимерный обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: