Yukon бинокль БПЦ 7x50 WA Pro (22051)

Описание

Большое удаление выходного зрачка (30 мм) дает возможность использовать бинокль, не снимая очков, а высокая светосила позволяет вести наблюдения в глубоких сумерках. Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках.

Дальномерная шкала позволяет определить ориентировочное расстояние до объекта наблюдения. Помимо барабана центральной фокусировки, диоптрийную коррекцию можно производить при помощи правого окуляра. Комплект светофильтров облегчит процесс наблюдения при неблагоприятных погодных условиях.

Бинокль имеет степень влагозащищенности IPX4, что позволяет использовать его в условиях умеренных атмосферных осадков. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: