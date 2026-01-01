Yukon бинокль БПЦ 7x50 WA Pro (22051)

Yukon бинокль БПЦ 7x50 WA Pro (22051)

Yukon
Артикул: NVF-5135

Yukon бинокль БПЦ 7x50 WA Pro. Широкоугольный полевой бинокль обеспечивающий комфорт при наблюдении за движущимися объектами. 

Описание

Большое удаление выходного зрачка (30 мм) дает возможность использовать бинокль, не снимая очков, а высокая светосила позволяет вести наблюдения в глубоких сумерках. Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках.

Дальномерная шкала позволяет определить ориентировочное расстояние до объекта наблюдения. Помимо барабана центральной фокусировки, диоптрийную коррекцию можно производить при помощи правого окуляра. Комплект светофильтров облегчит процесс наблюдения при неблагоприятных погодных условиях.

Бинокль имеет степень влагозащищенности IPX4, что позволяет использовать его в условиях умеренных атмосферных осадков. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 7
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 6,5
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 114
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 6
  • диаметр выходного зрачка – 7
  • сумеречное число – 18,7
  • вынесенная окулярная точка, мм – 30
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±3
  • диапазон рабочих температур, °С – -30 – +40
  • габаритные размеры, мм – 200x215x70
  • вес, г – 1000

Комплектация

  • Чехол.
  • Крышки объективов.
  • Бинокль.
  • Комплект светофильтров.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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