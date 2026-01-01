Yukon бинокль БПЦ 7x50 WA (22021)

Большое удаление выходного зрачка (30 мм) дает возможность использовать бинокль, не снимая очков, а высокая светосила позволяет вести наблюдения в глубоких сумерках. Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Полимерный обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Прибор имеет возможность установки на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 7
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 6,5
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 114
- минимальное расстояние фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка – 7
- сумеречное число – 18,7
- вынесенная окулярная точка, мм – 30
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
- диапазон рабочих температур, °С – -30 – +40
- габаритные размеры, мм – 200x215x70
- вес, г – 1030