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Yukon бинокль БПЦ 20x50 Woodworth (22025С)

Yukon бинокль БПЦ 20x50 Woodworth (22025С)

Yukon
Артикул: NVF-5131

Yukon бинокль БПЦ 20x50 Woodworth. Не заменим для горных охот. Покрытие корпуса Woodworth, в сочетании с другими средствами маскировки, позволит охотнику оставаться незамеченным во время наблюдения.

Описание

Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 20
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 3
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 52,4
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 10
  • диаметр выходного зрачка – 2,5
  • вынесенная окулярная точка, мм – 10
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 185x215x70
  • вес, г – 990

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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