Yukon бинокль БПЦ 20x50 Woodworth (22025С)

Описание

Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Обрезиненный корпус в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет эксплуатировать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, песчаные бури). Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: