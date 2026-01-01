Yukon бинокль БПЦ 20x50 (22025)

Описание

Бинокль изначально предназначался для наблюдения на больших расстояниях. Сочетая в себе мощное увеличение, малый размер и легкость, он отлично подходит для путешествий.

Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: