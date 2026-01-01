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Yukon бинокль БПЦ 20x50 (22025)

Yukon бинокль БПЦ 20x50 (22025)

Yukon
Артикул: NVF-5132

Yukon бинокль БПЦ 20x50. Бинокль, который будет отличным спутником в походе, на прогулке, при изучении животного и растительного мира, ведении поисковых работ и занятиях стрелковым спортом, наблюдениях в городских условиях и на спортивных соревнованиях. 

Описание

Бинокль изначально предназначался для наблюдения на больших расстояниях. Сочетая в себе мощное увеличение, малый размер и легкость, он отлично подходит для путешествий.

Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 20
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 3
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 56
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 10
  • диаметр выходного зрачка – 2,5
  • вынесенная окулярная точка, мм – 10
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 185x215x70
  • вес, г – 990

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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