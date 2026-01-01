Yukon бинокль БПЦ 20x50 (22025)

Бинокль изначально предназначался для наблюдения на больших расстояниях. Сочетая в себе мощное увеличение, малый размер и легкость, он отлично подходит для путешествий.
Эргономичная форма прибора и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Прибор имеет возможность установки на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 20
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 3
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 56
- минимальное расстояние фокусировки, м – 10
- диаметр выходного зрачка – 2,5
- вынесенная окулярная точка, мм – 10
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
- диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
- габаритные размеры, мм – 185x215x70
- вес, г – 990