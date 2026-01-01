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Yukon бинокль БПЦ 16x50 Woodworth (22024С)

Yukon бинокль БПЦ 16x50 Woodworth (22024С)

Yukon
Артикул: NVF-5128

Yukon бинокль БПЦ 16x50 Woodworth. Полевой бинокль который сочетает в себе высокую кратность и не большой размер, он предназначается для детального изучения дальних объектов, являясь отличным вариантом для охоты на засидке.

Описание

Покрытие корпуса Woodworth, в сочетании с другими средствами маскировки, позволит охотнику оставаться незамеченным во время наблюдения.

Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками дает возможность использовать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 16
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 4
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 70
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 10
  • диаметр выходного зрачка – 3,1
  • сумеречное число – 28,3
  • вынесенная окулярная точка, мм – 10
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 185x215x70
  • вес, г – 1020

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон.

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