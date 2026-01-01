Yukon бинокль БПЦ 16x50 Pro (22054)

Описание

Бинокль имеет степень влагозащищенности IPX4, что позволяет использовать его в условиях умеренных атмосферных осадков. Дальномерная шкала позволяет определить ориентировочное расстояние до объекта наблюдения. Помимо барабана центральной фокусировки, диоптрийную коррекцию можно производить при помощи правого окуляра. Комплект светофильтров облегчит процесс наблюдения при неблагоприятных погодных условиях.

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: