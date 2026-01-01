Yukon бинокль БПЦ 16x50 (22024)

Описание

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: