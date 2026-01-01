Yukon бинокль БПЦ 16x50 (22024)

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 16
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 4
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 70
- минимальное расстояние фокусировки, м – 10
- диаметр выходного зрачка – 3,1
- сумеречное число – 28,3
- вынесенная окулярная точка, мм – 10
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
- диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
- габаритные размеры, мм – 185x215x70
- вес, г – 1020