Yukon бинокль БПЦ 12x50 WA Woodworth (22023С)

Описание

Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Покрытие корпуса Woodworth, в сочетании с другими средствами маскировки, позволит охотнику оставаться незамеченным во время наблюдения.

Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками дает возможность использовать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: