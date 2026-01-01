Yukon бинокль БПЦ 12x50 WA Woodworth (22023С)

Yukon бинокль БПЦ 12x50 WA Woodworth (22023С)

Yukon
Артикул: NVF-5127

Yukon бинокль БПЦ 12x50 WA Woodworth. Универсальный и многоцелевой прибор серии, представляющий собой компромиссное решение между кратностью и светосилой. Он одинаково хорош как для широкого спектра дневного использования, так и для любительских астрономических наблюдений.

Описание

Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Покрытие корпуса Woodworth, в сочетании с другими средствами маскировки, позволит охотнику оставаться незамеченным во время наблюдения.

Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками дает возможность использовать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 12
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 5,3
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 92
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 5
  • диаметр выходного зрачка – 4,2
  • сумеречное число – 24,5
  • вынесенная окулярная точка, мм – 12
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 185x215x70
  • вес, г – 1000

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон.

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