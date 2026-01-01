Yukon бинокль БПЦ 12x50 WA Woodworth (22023С)

Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Покрытие корпуса Woodworth, в сочетании с другими средствами маскировки, позволит охотнику оставаться незамеченным во время наблюдения.
Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками дает возможность использовать его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 12
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 5,3
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 92
- минимальное расстояние фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка – 4,2
- сумеречное число – 24,5
- вынесенная окулярная точка, мм – 12
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
- диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
- габаритные размеры, мм – 185x215x70
- вес, г – 1000