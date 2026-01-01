Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Woodworth (22022С)

Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Окраска корпуса Woodworth обеспечивает дополнительный уровень маскировки наблюдателя в полевых условиях.
Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет применять его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, и т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 10
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 6
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 105
- минимальное расстояние фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка – 5
- сумеречное число – 22,4
- вынесенная окулярная точка, мм – 17
- диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
- диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
- габаритные размеры, мм – 193x215x70
- вес, г – 1030