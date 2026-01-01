Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Woodworth (22022С)

Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Woodworth (22022С)

Yukon
Артикул: NVF-5123

Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Woodworth.  Бинокль сочетающий в себе десятикратное увеличение, светосильного 50 миллиметрового объектива и широкого поля зрения. Все это делает полевой бинокль Юкон 10x50WA Woodworth наилучшим выбором для охотников, рыболовов, любителей живой природы, туристов, сотрудников природоохранных служб.

Описание

Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Окраска корпуса Woodworth обеспечивает дополнительный уровень маскировки наблюдателя в полевых условиях.

Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет применять его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, и т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 105
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 5
  • диаметр выходного зрачка – 5
  • сумеречное число – 22,4
  • вынесенная окулярная точка, мм – 17
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 193x215x70
  • вес, г – 1030

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон.

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