Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Woodworth (22022С)

Описание

Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Окраска корпуса Woodworth обеспечивает дополнительный уровень маскировки наблюдателя в полевых условиях.

Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет применять его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, и т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: