Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Pro (без с/ф) (22052NF)

Описание

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Дальномерная шкала позволяет определить ориентировочное расстояние до объекта наблюдения. Комплект светофильтров рекомендуется использовать при неблагоприятных погодных условиях.

Помимо барабана центральной фокусировки, диоптрийную коррекцию можно производить при помощи правого окуляра.

Бинокль имеет степень влагозащищенности IPX4, что позволяет использовать его в условиях умеренных атмосферных осадков. Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: