Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Pro (22052)
Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Pro (22052)

Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Pro (22052)

Yukon
Артикул: NVF-5125

Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA Pro. Бинокль сочетающий в себе десятикратное увеличение, светосильного 50 миллиметрового объектива и широкого поля зрения. Все это делает полевой бинокль Юкон 10x50 WA Pro наилучшим выбором для охотников, рыболовов, любителей живой природы, туристов. 

Описание

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Дальномерная шкала позволяет определить ориентировочное расстояние до объекта наблюдения. Комплект светофильтров рекомендуется использовать при неблагоприятных погодных условиях.

Помимо барабана центральной фокусировки, диоптрийную коррекцию можно производить при помощи правого окуляра.

Бинокль имеет степень влагозащищенности IPX4, что позволяет использовать его в условиях умеренных атмосферных осадков. Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 105
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 10
  • диаметр выходного зрачка – 5
  • сумеречное число – 22,4
  • вынесенная окулярная точка, мм – 16
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 193x215x70
  • вес, г – 1000

Комплектация

  • Чехол.
  • Крышки объективов.
  • Бинокль.
  • Комплект светофильтров.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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