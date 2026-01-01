Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA (22022)

Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA (22022)

Yukon
Артикул: NVF-5124

Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA. Бинокль сочетающий в себе десятикратное увеличение, светосильного 50 миллиметрового объектива и широкого поля зрения. Все это делает полевой бинокль Юкон 10x50WA наилучшим выбором для охотников, рыболовов, любителей живой природы, туристов. 

Описание

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет применять его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, и т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 105
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 5
  • диаметр выходного зрачка – 5
  • сумеречное число – 22,4
  • вынесенная окулярная точка, мм – 17
  • диапазон диоптрийной регулировки, Д – ±5
  • диапазон рабочих температур, °С – -15 – +40
  • габаритные размеры, мм – 193x215x70
  • вес, г – 1030

Комплектация

  • Чехол.
  • Бинокль.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон.

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