Yukon бинокль БПЦ 10x50 WA (22022)

Описание

Полевые бинокли Юкон отличаются оригинальностью конструкции, неординарным подходом к дизайну и функциональности. В биноклях впервые применена не имеющая аналогов система крышек окуляров и объективов Eclipse™. Корпус бинокля выполнен из легких ударопрочных полимеров. Бинокль обрезинен, что, в сочетании с пылезащитными сальниками позволяет применять его в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, и т.д.). Бинокль эргономичен и отлично лежит в руке. Прибор имеет возможность установки на штатив.

Характеристики: