images
images
images
images
Veber Hunter 10x42 бинокль черный
Veber Hunter 10x42 бинокль черный
Veber Hunter 10x42 бинокль черный
Veber Hunter 10x42 бинокль черный

Veber Hunter 10x42 бинокль черный

Veber
Артикул: OLE-1092

Туристический бинокль с центральной фокусировкой, диоптрийной коррекцией и настраиваемым межзрачковым расстоянием. Апература 42 мм, увеличение 10 крат. Оптическая схема построена на базе Roof-призм из оптического стекла ВаК-4. Полное многослойное просветляющие покрытие линз. Поворотно-выдвижные наглазники позволяют использовать бинокль в очках.

Описание

Обрезиненный корпус из ударопрочного пластика заполнен азотом. Линзы бинокля снабжены резиновыми уплотнительными кольцами.  Степень пылевлагогозащиты IP67.

Возможна установка бинокля на штатив через специальный адаптер (покупается отдельно)

Характеристики:

  • Увеличение 10 крат
  • Тип призмы Roof
  • Оптическое просветление FMC
  • Диаметр объектива (апература) - 42 мм
  • Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
  • Реальный угол зрения 5,8°
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 106 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 2 м
  • Диоптрийная коррекция ±5D
  • Межзрачковое расстояние 60-76 мм
  • Степень пылевлагогозащиты IP67
  • Размер 130х60х160 мм
  • Вес 0,91 кг

Комплектация

  • Бинокль 10*42 Veber Hunter
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.