Veber Hunter 10x42 бинокль черный

Обрезиненный корпус из ударопрочного пластика заполнен азотом. Линзы бинокля снабжены резиновыми уплотнительными кольцами. Степень пылевлагогозащиты IP67.
Возможна установка бинокля на штатив через специальный адаптер (покупается отдельно)
Характеристики:
- Увеличение 10 крат
- Тип призмы Roof
- Оптическое просветление FMC
- Диаметр объектива (апература) - 42 мм
- Диаметр выходного зрачка 4,2 мм
- Реальный угол зрения 5,8°
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) - 106 м
- Минимальная дистанция фокусировки 2 м
- Диоптрийная коррекция ±5D
- Межзрачковое расстояние 60-76 мм
- Степень пылевлагогозащиты IP67
- Размер 130х60х160 мм
- Вес 0,91 кг