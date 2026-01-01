Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный

Отделка корпуса резиной (VR). Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4.
Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида.
Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров.
Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.
Особенности:
- Увеличение 7х
- Диаметр объектива 35 мм
- Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 149 м
- Небольшой вес и габариты
- Ударопрочность
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Усиление подвижных деталей металлом
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса резиной
- Камуфлированный
- Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка, мм – 5
- угловое поле зрения, град. – 8
- увеличение – 7x
- zoom – нет
- диаметр объектива, мм – 35
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 140
- габариты, мм – 130х60х170
- вес, кг – 0,68