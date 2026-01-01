Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный

Описание

Отделка корпуса резиной (VR). Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4.

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида.

Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.

Особенности:

Увеличение 7х

Диаметр объектива 35 мм

Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 149 м

Небольшой вес и габариты

Ударопрочность

Призмы Porro

Металлический корпус

Усиление подвижных деталей металлом

Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров

Центральная фокусировка

Возможность установки на штатив (через адаптер)

Отделка корпуса резиной

Камуфлированный

Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики: