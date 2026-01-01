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Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный
Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный

Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный

Veber
Артикул: DAN-0393

Veber Classic БПШЦ 7x35 VRWA бинокль камуфлированный. Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Классический «полевой» бинокль. Широкий угол, малые размеры и вес. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам.

Описание

Отделка корпуса резиной (VR). Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Призмы из стекла Bak-4.

Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида.

Бинокль БПШЦ 7x35 Veber Classic имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров.

Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.

Особенности:

  • Увеличение 7х
  • Диаметр объектива 35 мм
  • Широкое линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) – 149 м
  • Небольшой вес и габариты
  • Ударопрочность
  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Усиление подвижных деталей металлом
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса резиной
  • Камуфлированный
  • Призмы из стекла Bak-4 обеспечивают высокое светопропускание

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 5
  • диаметр выходного зрачка, мм – 5
  • угловое поле зрения, град. – 8
  • увеличение – 7x
  • zoom – нет
  • диаметр объектива, мм – 35
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 140
  • габариты, мм – 130х60х170
  • вес, кг – 0,68

Комплектация

  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA камуфлированный
  • Сумка-кейс полужесткая
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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