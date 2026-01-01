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Steiner Wildlife XP 8x24 бинокль

Steiner Wildlife XP 8x24 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0553

Steiner Wildlife XP 8x24 бинокль. Популярный маленький бинокль из серии Wildlife. Весом в 310 г, Wildlife 8x24 является самой легкой моделью биноклей Steiner. Легкий, прочный и простой в использовании, этот бинокль всегда будет отличным спутником, если вы хотите взять с собой как можно меньше, например, в путешествиях или скалолазании.

Описание

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденное качество обзора. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.
Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.
Эргономичные наглазники обеспечивают оптимальную защиту от постороннего света! Как и все наглазники от STEINER, они изготовлены из мягкого, гладкого силикона, приятного на ощупь.
Бинокль имеет легкий каркас из магниевого сплава, который обеспечивает отличную устойчивость к ударам. Этот материал делает корпус еще более прочным. 
Высококачественное резиновое покрытие гарантирует удобный захват и сочетает комфорт с защитой от повреждений. 

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 2  
  • угловое поле зрения, град. – 3  
  • увеличение – 8x   
  • диаметр объектива, мм – 24   
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 114   
  • габариты, мм – 112х116х45   
  • вес, кг – 0,310

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