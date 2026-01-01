Steiner Wildlife XP 8x24 бинокль

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденное качество обзора. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.
Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.
Эргономичные наглазники обеспечивают оптимальную защиту от постороннего света! Как и все наглазники от STEINER, они изготовлены из мягкого, гладкого силикона, приятного на ощупь.
Бинокль имеет легкий каркас из магниевого сплава, который обеспечивает отличную устойчивость к ударам. Этот материал делает корпус еще более прочным.
Высококачественное резиновое покрытие гарантирует удобный захват и сочетает комфорт с защитой от повреждений.
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 2
- угловое поле зрения, град. – 3
- увеличение – 8x
- диаметр объектива, мм – 24
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 114
- габариты, мм – 112х116х45
- вес, кг – 0,310