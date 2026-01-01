Steiner Wildlife XP 8x24 бинокль

Описание

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденное качество обзора. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.

Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.

Эргономичные наглазники обеспечивают оптимальную защиту от постороннего света! Как и все наглазники от STEINER, они изготовлены из мягкого, гладкого силикона, приятного на ощупь.

Бинокль имеет легкий каркас из магниевого сплава, который обеспечивает отличную устойчивость к ударам. Этот материал делает корпус еще более прочным.

Высококачественное резиновое покрытие гарантирует удобный захват и сочетает комфорт с защитой от повреждений.

Характеристики: