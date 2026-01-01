Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль

Описание

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденным качеством обзора и имеет весьма хорошую цену. Они идеальны как для начинающих, так и для профессионалов. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие и обеспечивают оптимальными результатами наблюдения. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.

Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.

Уникальный быстро приближающий фокус STEINER с колесиком фокусировки размера XXL позволяет точно настроить фокус, даже при надетых перчатках. Эта технология гарантирует точность, удобство и быструю фокусировку объектов на расстоянии 2 м.

Характеристики: