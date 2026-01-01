Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденным качеством обзора и имеет весьма хорошую цену. Они идеальны как для начинающих, так и для профессионалов. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие и обеспечивают оптимальными результатами наблюдения. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.
Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.
Уникальный быстро приближающий фокус STEINER с колесиком фокусировки размера XXL позволяет точно настроить фокус, даже при надетых перчатках. Эта технология гарантирует точность, удобство и быструю фокусировку объектов на расстоянии 2 м.
Характеристики:
- Увеличение 8x
- Диаметр объектива 42 мм
- Диаметр выходного зрачка 5.3 мм
- Поле зрения на расстоянии 1000 м 125 м
- Минимальная дистанция фокусировки 2 м
- Тип призмы Roof
- Относительная яркость 27.6
- Сумеречный фактор 18.3
- Регулировка расстояния между зрачками есть
- Корпус ударопрочный, обрезиненный, защита от влаги и пыли
- Заполнение азотом/аргоном есть
- Размеры (ширина x длина x высота) 128x147x61 мм
- Вес 740 г