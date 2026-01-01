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Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль
Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль
Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль

Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-1180

Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль. Благодаря 8-кратному увеличению эти бинокли – идеальные компаньоны для различных ситуаций наблюдения. Влияние дрожащих рук сведено к минимуму. Быстро приближающий фокус STEINER делает изображения четкими, даже на очень близком расстоянии 2 м. Благодаря весу в 725 г, бинокли никогда не будут обременительными – даже в длительных путешествиях на природе. 42 мм апертура обеспечивает впечатляющей передачей света даже в условиях облачности и сумерек. Специальная технология покрытия и высококонтрастная оптика. 

Описание

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденным качеством обзора и имеет весьма хорошую цену. Они идеальны как для начинающих, так и для профессионалов. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие и обеспечивают оптимальными результатами наблюдения. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.

Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.
Уникальный быстро приближающий фокус STEINER с колесиком фокусировки размера XXL позволяет точно настроить фокус, даже при надетых перчатках. Эта технология гарантирует точность, удобство и быструю фокусировку объектов на расстоянии 2 м.

Характеристики:

  • Увеличение 8x
  • Диаметр объектива 42 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5.3 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м 125 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 2 м
  • Тип призмы Roof
  • Относительная яркость 27.6
  • Сумеречный фактор 18.3
  • Регулировка расстояния между зрачками есть
  • Корпус ударопрочный, обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Заполнение азотом/аргоном есть
  • Размеры (ширина x длина x высота) 128x147x61 мм
  • Вес 740 г

Комплектация

  • Футляр/чехол в комплекте есть
  • Steiner SkyHawk 3.0 8х42 бинокль

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