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Steiner SkyHawk 3.0 8х32 бинокль

Steiner SkyHawk 3.0 8х32 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0551

Steiner SkyHawk 3.0 8х32 бинокль. Компактный дизайн, мощная высококонтрастная оптика и инновационные технологии покрытия обеспечивают контрастными, насыщенными изображениями в любых ситуациях. 8-кратное увеличение и очень большое поле видимости (133 м) дают идеальную перспективу. Быстро приближающий фокус с колесиком фокусировки размера XXL позволяет настраивать фокус быстро и точно— даже при часто изменяющихся расстояниях наблюдения.

Описание

Быстро приближающий фокус позволяет вам быстро настраивать фокус. Колесико фокусировки размера XXL превращает работу в детскую игру— даже при надетых перчатках. Эти бинокли специально созданы в соответствии с потребностями орнитологов. Ультра-легкий эргономичный дизайн и практичные захваты для пальцев гарантируют удобство использования биноклей— даже в длительных путешествиях на природе.
Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом.
Уникальная технология 2-ходового клапана делает возможным проверку, обслуживание и ремонт даже через несколько лет. Ваши бинокли всегда готовы к работе в самых экстремальных условиях или суровых погодных условиях. Качество и точность оптики сохраняется десятилетиями.

Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденным качеством обзора и имеет весьма хорошую цену. Они идеальны как для начинающих, так и для профессионалов. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие и обеспечивают оптимальными результатами наблюдения. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.

Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших

Характеристики:

  • Увеличение 8x
  • Диаметр объектива 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка 4 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м 133 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 2 м
  • Тип призмы Roof
  • Относительная яркость 16
  • Сумеречный фактор 16
  • Регулировка расстояния между зрачками есть
  • Корпус ударопрочный, обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Заполнение азотом/аргоном есть
  • Размеры (ширина x длина x высота) 122x127x59 мм
  • Вес 580 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

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