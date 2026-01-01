Steiner SkyHawk 3.0 8х32 бинокль

Описание

Быстро приближающий фокус позволяет вам быстро настраивать фокус. Колесико фокусировки размера XXL превращает работу в детскую игру— даже при надетых перчатках. Эти бинокли специально созданы в соответствии с потребностями орнитологов. Ультра-легкий эргономичный дизайн и практичные захваты для пальцев гарантируют удобство использования биноклей— даже в длительных путешествиях на природе.

Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом.

Уникальная технология 2-ходового клапана делает возможным проверку, обслуживание и ремонт даже через несколько лет. Ваши бинокли всегда готовы к работе в самых экстремальных условиях или суровых погодных условиях. Качество и точность оптики сохраняется десятилетиями.



Высококонтрастная оптика STEINER обеспечивает непревзойденным качеством обзора и имеет весьма хорошую цену. Они идеальны как для начинающих, так и для профессионалов. Все линзы и призмы произведены с максимальной точностью, имеют специальное покрытие и обеспечивают оптимальными результатами наблюдения. Такая современная оптическая технология гарантирует абсолютно яркие, высококонтрастные изображения с четким контуром с естественной цветовой четкостью.



Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших

Характеристики: