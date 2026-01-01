Steiner SkyHawk 3.0 10х42 бинокль

Новый долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание. Крепление ремня ClicLoc - ремень может быть пристегнут или отстегнут одним простым движением.
Внешний корпус заполнен азотом, что не позволяет стеклам запотевать и портить четкое и яркое выходное изображение. При этом, азот помогает в тех случаях, когда бинокль упал в воду ( в условиях максимальной глубины - 3 метра). Прибор не выходит из строя, а работает дальше в своем обычном режиме. Это устройство также выдерживает высочайшие перепады температур (-20 до +70°C). Этот бинокль предложит вам самую лучшую перспективу для захватывающих орнитологических экспедиций.
Характеристики:
- Увеличение - 10x
- Диаметр объектива - 42 мм
- Диаметр выходного зрачка - 4.2 мм
- Поле зрения на расстоянии 1000 м - 108 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2 м
- Тип призмы - Roof
- Относительная яркость - 17.6
- Сумеречный фактор - 20.5
- Регулировка расстояния между зрачками - есть
- Корпус - ударопрочный, обрезиненный, защита от влаги и пыли
- Заполнение азотом/аргоном - есть
- Размеры (ширина x длина x высота) - 128x147x61 мм
- Вес - 750 г