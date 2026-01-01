Steiner SkyHawk 3.0 10х32 бинокль

Долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание. Крепление ремня ClicLoc - ремень может быть пристегнут или отстегнут одним простым движением. Внешний корпус заполнен азотом, что не позволяет стеклам запотевать и портить четкое и яркое выходное изображение. При этом, азот помогает в тех случаях, когда бинокль упал в воду ( в условиях максимальной глубины - 3 метра). Это устройство также выдерживает высочайшие перепады температур (-20 до +70°C).
Характеристики:
- Увеличение - 10x
- Диаметр объектива - 32 мм
- Диаметр выходного зрачка - 3.2 мм
- Поле зрения на расстоянии 1000 м - 118 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2 м
- Тип призмы - Roof
- Относительная яркость - 10.2
- Сумеречный фактор - 17.9
- Регулировка расстояния между зрачками - есть
- Наглазники - резиновые
- Корпус - обрезиненный, защита от влаги и пыли
- Заполнение азотом/аргоном - есть
- Размеры (ширина x длина x высота) - 122x127x59 мм
- Вес - 600 г