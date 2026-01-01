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Steiner SkyHawk 3.0 10х32 бинокль

Steiner SkyHawk 3.0 10х32 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0550

Steiner SkyHawk 3.0 10х32 бинокль. Компактный, но «дальнозоркий» бинокль — идеальный компаньон для любого орнитолога. Превосходная высококонтрастная оптика и 32 мм апертура гарантируют насыщенные и высококонтрастные изображения. Система быстрого приближения фокуса позволяет вам быстро и легко настраивать фокус– даже на очень маленьком расстоянии (2 м).

Описание

Долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание. Крепление ремня ClicLoc - ремень может быть пристегнут или отстегнут одним простым движением.   Внешний корпус заполнен азотом, что не позволяет стеклам запотевать и портить четкое и яркое выходное изображение. При этом, азот помогает в тех случаях, когда бинокль упал в воду ( в условиях максимальной глубины - 3 метра). Это устройство также выдерживает высочайшие перепады температур (-20 до +70°C). 

Характеристики:

  • Увеличение - 10x
  • Диаметр объектива - 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка - 3.2 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м - 118 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 2 м
  • Тип призмы - Roof
  • Относительная яркость - 10.2
  • Сумеречный фактор - 17.9
  • Регулировка расстояния между зрачками - есть
  • Наглазники - резиновые
  • Корпус - обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Заполнение азотом/аргоном - есть
  • Размеры (ширина x длина x высота) - 122x127x59 мм
  • Вес - 600 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол 

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