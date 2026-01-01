Steiner SkyHawk 3.0 10х32 бинокль

Описание

Долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание. Крепление ремня ClicLoc - ремень может быть пристегнут или отстегнут одним простым движением. Внешний корпус заполнен азотом, что не позволяет стеклам запотевать и портить четкое и яркое выходное изображение. При этом, азот помогает в тех случаях, когда бинокль упал в воду ( в условиях максимальной глубины - 3 метра). Это устройство также выдерживает высочайшие перепады температур (-20 до +70°C).



Характеристики: