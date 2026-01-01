Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль

Превосходная высококонтрастная оптика и 26 мм апертура гарантируют насыщенные и высококонтрастные изображения. Система быстрого приближения фокуса позволяет вам быстро и легко настраивать фокус– даже на очень маленьком расстоянии (2 м). Эти бинокли предлагают вам самую лучшую перспективу для захватывающих орнитологических экспедиций.
Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени.
Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.
Правильное удержание и нескользящая поверхность очень важны – особенно в длительных путешествиях. Новый долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание и способствуют идеальному балансу.
Характеристики:
- Тип призмы руф (roof)
- Материал призмы BaK-4
- Диаметр объектива, мм 26
- Увеличение, крат 10
- Просветляющее покрытие линз полное многослойное
- Диаметр выходного зрачка, мм 2.6
- Поле зрения, градусы 5.5
- Поле зрения, м/1000 м 96
- Фокусировка Fast-Close-Focus
- Минимальная дистанция фокусировки, м 2
- Относительная яркость, мм в кв. 6.76
- Сумеречный фактор 16.1
- Материал корпуса поликарбонат Makrolon
- Покрытие корпуса Резиновое покрытие NBR-Longlife
- Влагозащита да
- Газонаполнение азот
- Страна изготовитель Германия
- Вес, гр 330
- Размеры, мм 120х108х45
- Гарантия, лет 10