Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль

Описание

Превосходная высококонтрастная оптика и 26 мм апертура гарантируют насыщенные и высококонтрастные изображения. Система быстрого приближения фокуса позволяет вам быстро и легко настраивать фокус– даже на очень маленьком расстоянии (2 м). Эти бинокли предлагают вам самую лучшую перспективу для захватывающих орнитологических экспедиций.

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени.

Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.

Правильное удержание и нескользящая поверхность очень важны – особенно в длительных путешествиях. Новый долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание и способствуют идеальному балансу.

Характеристики: