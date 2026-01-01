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Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль
Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль

Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0549

Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль. компактный, но «дальнозоркий» бинокль, который помещается в любой карман. Эти бинокли очень легкие и просты в использовании. В сложенном состоянии этот прочный и легкий бинокль не больше, чем упаковка карманных салфеток. Это делает его идеальным компаньоном для всех орнитологов, которые хотят взять как можно меньше снаряжения с собой, а также насладиться миром птиц. Мягкие наглазники эргономичной формы гарантируют удобство использования.

Описание

Превосходная высококонтрастная оптика и 26 мм апертура гарантируют насыщенные и высококонтрастные изображения. Система быстрого приближения фокуса позволяет вам быстро и легко настраивать фокус– даже на очень маленьком расстоянии (2 м). Эти бинокли предлагают вам самую лучшую перспективу для захватывающих орнитологических экспедиций.

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени.

Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.

Правильное удержание и нескользящая поверхность очень важны – особенно в длительных путешествиях. Новый долговечный резиновый материал NBR идеально сочетает превосходный захват для удобства и нужную твердость для длительного срока службы. Материал является стойким к маслу, кислоте и соленой воде. Удобные захваты для пальцев предотвращают выскальзывание и способствуют идеальному балансу.

Характеристики:

  • Тип призмы руф (roof)
  • Материал призмы BaK-4
  • Диаметр объектива, мм 26
  • Увеличение, крат 10
  • Просветляющее покрытие линз полное многослойное
  • Диаметр выходного зрачка, мм 2.6
  • Поле зрения, градусы 5.5
  • Поле зрения, м/1000 м 96
  • Фокусировка Fast-Close-Focus
  • Минимальная дистанция фокусировки, м 2
  • Относительная яркость, мм в кв. 6.76
  • Сумеречный фактор 16.1
  • Материал корпуса поликарбонат Makrolon
  • Покрытие корпуса Резиновое покрытие NBR-Longlife
  • Влагозащита да
  • Газонаполнение азот
  • Страна изготовитель Германия
  • Вес, гр 330
  • Размеры, мм 120х108х45
  • Гарантия, лет 10

Комплектация

  • Футляр/чехол в комплекте 
  • Steiner SkyHawk 3.0 10х26 бинокль

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